В Коми многодетным семьям разрешат посещать государственные музеи бесплатно

Фото из архива

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать государственные музеи Республики Коми. Об этом сообщает "Комиинформ". Проект этого постановления правительства Республики Коми уже размещен на интернет-портале для общественного обсуждения нормативных актов и их проектов. Каждый желающий может выразить свое мнение о данной законодательной инициативе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие постановления Правительства Республики Коми "О порядке бесплатного посещения многодетными семьями государственных музеев Республики Коми" обусловлено указом президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

В этом документе утверждается бессрочный статус многодетной семьи, что позволяет предоставлять таким семьям социальную поддержку. В пункте №3 указа указано, что многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок на территории Российской Федерации, независимо от места их проживания.