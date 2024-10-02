С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — разницу чувствуешь сразу же
- 11:00 2 октября
- 6+
- Служба новостей
Лавровый лист — это популярная специя, которую человечество издревле применяют в самых разных целях. При этом полезен он не только на кухне, пишет hibiny.ru.
Отопительный сезон уже стартовал, а с ним начались и проблемы. Например - слишком сухой воздух в вашей квартире. Но не спешите покупать увлажнитель воздуха! оказалось, что есть средство куда проще и доступнее. К тому же в помещении станет еще и приятно пахнуть.
Канал «Светская хроника» сообщает, что для этого всего лишь надо разложить на радиаторах лавровый лист. В каждой комнате эта хитрость решает ряд задач.
Когда лавровый лист нагревается, он начинает выделять пары эфирных масел, которыми он очень богат. Эти эфирные масла наполняют помещения приятным, хоть и едва уловимым, лиственным ароматом.
На кухне такую уловку можно использовать для устранения неприятных запахов, например, при готовке рыбы. В ванной комнате аромат помогает расслабиться, а в гостиной служит натуральным и полезным освежителем воздуха. Пары лаврового листа обладают дезинфицирующими свойствами и отпугивают вредных насекомых, таких как пищевая и платяная моль, тараканы и муравьи.
По мнению экспертов, лучше всего использовать свежие листья лавра. Душистые веточки можно приобрести в овощных лавках по доступной цене. Их можно оставить на батарее до полного высыхания.
Совет: Натуральным освежителем воздуха в доме может стать не только лавровый лист. Цедра цитрусовых с воткнутыми в нее бутонами сушеной гвоздики, корица и листья кафир-лайма также отлично подойдут для размещения на радиаторах отопления, наполняя дом легкими природными ароматами.