"С 1 октября станет бесплатным для каждого пенсионера": в России появилась совершенно новая льгота
- 10:05 2 октября
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- Служба новостей
Пенсионеры России уже с 1 октября будут получать новую льготу, что заметно расширит их возможности и поможет сэкономить средства. Такую информацию предоставила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Центры активного долголетия:
Главное нововведение – расширение дней работы работы региональных центров активного долголетия, которые теперь будут принимать людей и по воскресеньям.
Главные центры активного долголетия, расположенные в крупных районах, будут работать не только в будни, но и по выходным. Пенсионеры смогут бесплатно заниматься активностями практически ежедневно, – пояснила Анастасия Киреева.
Такие центры уже функционируют во всех регионах. Принять участие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а иногда и более молодые получатели различных видов пенсий.
Широкий спектр бесплатных занятий и мероприятий
Пенсионеры могут бесплатно посещать разнообразные мероприятия и активности:
- Обучающие курсы: от компьютерной грамотности до кулинарии и рукоделия
- Занятия спортом под руководством профессиональных инструкторов
- Уроки вокала, рисования и других видов творчества
- Лекции и мастер-классы на разнообразные темы
- Занятия по освоению необычных навыков, таких как катание на сап-бордах
Расширение доступа к активному долголетию
Эксперт Анастасия Киреева отметила, что новая льгота позволит пожилым людям получить доступ к активному долголетию и возможности для всестороннего развития граждан.
Новая льгота будет важным шагом на пути к созданию комфортной среды для активного долголетия пенсионеров, способствуя их социализации, физическому и психологическому здоровью, их обучению и реализации в творчестве.
Запуск этой новой инициативы демонстрирует стремление государства обеспечить достойное качество жизни для старшего поколения и создать условия для их всестороннего развития и самореализации, пишет progorod43.ru.