"С 1 октября станет бесплатным для каждого пенсионера": в России появилась совершенно новая льгота

Пенсионеры России уже с 1 октября будут получать новую льготу, что заметно расширит их возможности и поможет сэкономить средства. Такую информацию предоставила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Центры активного долголетия:

Главное нововведение – расширение дней работы работы региональных центров активного долголетия, которые теперь будут принимать людей и по воскресеньям.

Главные центры активного долголетия, расположенные в крупных районах, будут работать не только в будни, но и по выходным. Пенсионеры смогут бесплатно заниматься активностями практически ежедневно, – пояснила Анастасия Киреева.

Такие центры уже функционируют во всех регионах. Принять участие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а иногда и более молодые получатели различных видов пенсий.

Широкий спектр бесплатных занятий и мероприятий

Пенсионеры могут бесплатно посещать разнообразные мероприятия и активности:

- Обучающие курсы: от компьютерной грамотности до кулинарии и рукоделия

- Занятия спортом под руководством профессиональных инструкторов

- Уроки вокала, рисования и других видов творчества

- Лекции и мастер-классы на разнообразные темы

- Занятия по освоению необычных навыков, таких как катание на сап-бордах

Расширение доступа к активному долголетию

Эксперт Анастасия Киреева отметила, что новая льгота позволит пожилым людям получить доступ к активному долголетию и возможности для всестороннего развития граждан.

Новая льгота будет важным шагом на пути к созданию комфортной среды для активного долголетия пенсионеров, способствуя их социализации, физическому и психологическому здоровью, их обучению и реализации в творчестве.