В Воркуте женщина из-за "просроченного медполиса" потеряла более 800 тысяч рублей

В Воркуте местная жительница взяла более 800 тысяч рублей в кредит и перевела все деньги на счет неизвестным. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, в городское отделение полиции обратилась 42-летняя женщина и заявила, что стала жертвой обмана. Как выяснило следствие, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником медучреждения. Он заверил потерпевшую, что срок ее медицинского полиса подходит к концу.