В Воркуте женщина из-за "просроченного медполиса" потеряла более 800 тысяч рублей
- 09:00 2 октября
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- Татьяна Зубова
В Воркуте местная жительница взяла более 800 тысяч рублей в кредит и перевела все деньги на счет неизвестным. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, в городское отделение полиции обратилась 42-летняя женщина и заявила, что стала жертвой обмана. Как выяснило следствие, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником медучреждения. Он заверил потерпевшую, что срок ее медицинского полиса подходит к концу.
Спустя некоторое время после звонка горожанка зашла в свою электронную почту и обнаружила письмо с уведомлением о взломе ее личного кабинета на портале Госуслуг. В письме также был указан номер "горячей линии" для получения консультации. Позвонив по указанному номеру, воркутинка узнала, что некие злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Дабы предотвратить мошеннические действия, ей предложили в срочном порядке оформить новые займы и перевести всю сумму на так называемый "безопасный" счет, предоставленный аферистом. Поверив этому, потерпевшая оформила кредит и перевела по указанным реквизитам 825 тысяч рублей.
В настоящий момент по данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется расследование.