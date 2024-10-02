17 ударов молотком по голове и непроникающая рана на теле: воркутинец отправится в колонию за избиение друга

Житель Воркуты проведет пять лет в колонии за избиение приятеля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется в материалах дела, в феврале 2024 года житель Воркуты во время употребления алкогольных напитков вступил в конфликт с приятелем. Причиной ссоры стало нежелание последнего покидать квартиру воркутинца. Разъяренный хозяин схватил деревянную палку и молоток и стал избивать ими гостя. Позднее экспертиза зафиксировала более 17 ударов по голове. Еще один удар пришелся по телу. Своими действиями агрессор причинил серьезный вред здоровью потерпевшему.