17 ударов молотком по голове и непроникающая рана на теле: воркутинец отправится в колонию за избиение друга
- 08:45 2 октября
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- Татьяна Зубова
Житель Воркуты проведет пять лет в колонии за избиение приятеля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как уточняется в материалах дела, в феврале 2024 года житель Воркуты во время употребления алкогольных напитков вступил в конфликт с приятелем. Причиной ссоры стало нежелание последнего покидать квартиру воркутинца. Разъяренный хозяин схватил деревянную палку и молоток и стал избивать ими гостя. Позднее экспертиза зафиксировала более 17 ударов по голове. Еще один удар пришелся по телу. Своими действиями агрессор причинил серьезный вред здоровью потерпевшему.
В результате нападавший оказался на скамье подсудимых. Суд посчитал его вину доказанной по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия" и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты посчитала приговор неоправданно суровым и подала апелляцию утверждая, что вина мужчины не была доказана. Тем не менее Верховный суд Республики Коми согласился с выводами гособвинителя, оставив приговор без изменений.