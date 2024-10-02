В Коми почти месяц разыскивают голубоглазого мужчину в коричневой куртке
- 07:30 2 октября
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- Татьяна Зубова
В Воркуте продолжаются поиски 55-летнего Александра Жамойды 1969 года рождения.
Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", уже почти месяц о его судьбе ничего неизвестно. Последний раз он выходил на связь с близкими 8 сентября.
По информации пользователей социальных сетей, последний раз Александра видели возле дома 49 по улице Некрасова. Именно оттуда он и ушел в неизвестном направлении.
В описании пропавшего уточняется, что мужчина обладает средним ростом (170 сантиметров), у него худощавое телосложение, волосы седые, а глаза голубого цвета. В день исчезновения на Александре Жамойды была коричневая куртка, синие джинсы, черная кепка и черные кроссовки.
Поисковики "Лиза Алерт" обращаются ко всем жителям региона, кто владеет какой-либо актуальной информацией о пропавшем, с просьбой передать данные, позвонив на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 02.