В Коми почти месяц разыскивают голубоглазого мужчину в коричневой куртке

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Воркуте продолжаются поиски 55-летнего Александра Жамойды 1969 года рождения. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", уже почти месяц о его судьбе ничего неизвестно. Последний раз он выходил на связь с близкими 8 сентября.

По информации пользователей социальных сетей, последний раз Александра видели возле дома 49 по улице Некрасова. Именно оттуда он и ушел в неизвестном направлении.

В описании пропавшего уточняется, что мужчина обладает средним ростом (170 сантиметров), у него худощавое телосложение, волосы седые, а глаза голубого цвета. В день исчезновения на Александре Жамойды была коричневая куртка, синие джинсы, черная кепка и черные кроссовки.