Очередной ветреный дождливый день ожидает жителей Коми 2 октября

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

2 октября жителей Коми ожидает облачная погода. Об этом сообщили специалисты регионального ЦГМС. В ночное время осадки маловероятны, но в дневные часы в отдельных северных районах возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западного направления, его скорость варьируется от 5 до 10 м/с, а на самых северных окраинах республики порывы могут достигать 15-17 м/с. В ночное время температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, в дневное время — от +6 до +11 градусов.

На крайнем северо-востоке региона прогнозируется облачный день, возможны осадки, которые могут проявляться как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Ветер здесь подует с запада, северо-запада, его скорость от 9 до 14 м/с, с порывами до 16-21 м/с. Термометры в этих районах остановятся на отметке от 0...+5 градусов.