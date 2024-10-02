Как подготовить розы к зиме: осенняя обрезка и другие меры, которые помогут цветам пережить холода
- 07:13 2 октября
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- Служба новостей
Чтобы розовые кусты успешно прошли зимовку, осенью необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Подготовка роз к зиме начинается заранее, еще в сентябре. В этот период уменьшают полив, прекращают рыхление почвы и прищипывают бутоны. В середине и конце осени наступает время основных мер, которые помогут растениям пережить зиму.
Осенняя обрезка роз
С наступлением регулярных ночных заморозков следует провести обрезку. Это включает удаление всех неотцветших бутонов, слабых и недоразвитых побегов, а также веток, растущих внутрь куста. Процедуру рекомендуется проводить поэтапно. К ноябрю на кустах должны остаться только 3-5 крепких веток с плотной корой и 3-4 ветки с хорошо развитыми почками.
Обработка от болезней
После обрезки следует профилактическая обработка для предотвращения грибковых заболеваний. Специалисты Россельхозцентра рекомендуют опрыскать кусты 5%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью. Своевременная осенняя обработка защитит розы от возможных проблем в следующем сезоне.
Окучивание торфом
Это следующий шаг: место прививки роз необходимо полностью засыпать слоем сухого торфа толщиной 20-30 см. Это защитит стебли от растрескивания и предотвратит промерзание корней зимой.
Укрытие роз на зиму
Последним этапом является укрытие роз. Специалисты советуют не спешить с этим и ориентироваться на погодные условия. Наилучшее время для укрытия — когда температура опустится до 0°С, но еще не выпадет много снега.
Агрономы подчеркивают важность не только правильной обрезки кустов, но и правильного укрытия. Для этого можно использовать агроволокно или спанбонд.
Таким образом, соблюдение всех этих шагов по подготовке роз к зиме способствует их успешной зимовке и здоровому росту в следующем сезоне.