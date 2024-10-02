Как подготовить розы к зиме: осенняя обрезка и другие меры, которые помогут цветам пережить холода

Чтобы розовые кусты успешно прошли зимовку, осенью необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Подготовка роз к зиме начинается заранее, еще в сентябре. В этот период уменьшают полив, прекращают рыхление почвы и прищипывают бутоны. В середине и конце осени наступает время основных мер, которые помогут растениям пережить зиму.

Осенняя обрезка роз

С наступлением регулярных ночных заморозков следует провести обрезку. Это включает удаление всех неотцветших бутонов, слабых и недоразвитых побегов, а также веток, растущих внутрь куста. Процедуру рекомендуется проводить поэтапно. К ноябрю на кустах должны остаться только 3-5 крепких веток с плотной корой и 3-4 ветки с хорошо развитыми почками.