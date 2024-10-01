В Коми сняли особый противопожарный режим
- 16:30 1 октября
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- Инесса Богатая
Согласно постановлению правительства республики, власти отменили особый противопожарный режим в населённых пунктах Коми с вторника, как сообщается на официальном портале региона. Об этом сообщает "АиФ".
Согласно информации из постановления, это решение было принято благодаря стабилизации ситуации с лесными пожарами.
Отметим, что во время действия данного режима были введены дополнительные меры пожарной безопасности. Кроме того, добавим, что в населенных пунктах, на садоводческих и огороднических участках, а также на сельскохозяйственных землях запрещалось проведение огневых работ.
По данным лесопожарного центра Коми, в этом году было ликвидировано 85 лесных пожаров на площади свыше 303 гектаров.
Власти объявили о начале пожароопасного сезона в Коми в этом году с 27 апреля, первый лесной пожар был зафиксирован 19 мая. С 7 июня в населённых пунктах Коми был введен особый противопожарный режим, который начал действовать в лесах 10 муниципалитетов с 5 июля и был отменен 9 сентября.
В 2023 году такой режим действовал с 25 мая по 27 сентября.