В Коми сняли особый противопожарный режим

Согласно постановлению правительства республики, власти отменили особый противопожарный режим в населённых пунктах Коми с вторника, как сообщается на официальном портале региона. Об этом сообщает "АиФ".

Согласно информации из постановления, это решение было принято благодаря стабилизации ситуации с лесными пожарами.