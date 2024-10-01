В Коми у регионального Минцифры заберут полномочия управления госСМИ
- 23:20 1 октября
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- Инесса Богатая
У Минцифры Коми отнимут контроль над государственными СМИ. Об этом сообщает "БНК".
С 1 января 2025 года региональное ведомство изменит свое название. Об этом подписал указ глава республики Владимир Уйба.
Согласно данному документу, с 1 января 2025 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми превратится в министерство цифрового развития и связи Республики Коми. Администрация главы региона возьмет на себя функции в сфере печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания и издательской деятельности. В правительстве региона полагают, что эти изменения помогут развитию отрасли государственных СМИ.
Минцифры Коми было создано 20 октября 2020 года. По указу Владимира Уйбы ведомству тогда передали функции:
- в сфере информатизации и информационной безопасности;
- в области связи, печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности;
- в сфере навигационной деятельности;
- в сфере рекламы.
До марта 2023 года официально главой Минцифры оставалась находившаяся в декретном отпуске Светлана Алябьева, хотя фактически за два года ведомством успели поруководить Анастасия Голубых, Олег Белых и Виталий Осипов. В октябре 2023 года Антон Слободянюк сменил Виталия Осипова.