В Коми у регионального Минцифры заберут полномочия управления госСМИ

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У Минцифры Коми отнимут контроль над государственными СМИ. Об этом сообщает "БНК". С 1 января 2025 года региональное ведомство изменит свое название. Об этом подписал указ глава республики Владимир Уйба.

Согласно данному документу, с 1 января 2025 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми превратится в министерство цифрового развития и связи Республики Коми. Администрация главы региона возьмет на себя функции в сфере печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания и издательской деятельности. В правительстве региона полагают, что эти изменения помогут развитию отрасли государственных СМИ.

Минцифры Коми было создано 20 октября 2020 года. По указу Владимира Уйбы ведомству тогда передали функции:

в сфере информатизации и информационной безопасности;

в области связи, печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности;

в сфере навигационной деятельности;

в сфере рекламы.