В Сыктывкаре мужчина отдал за билеты в кино 70 тысяч рублей

Фото из архива

Сыктывкарец отдал мошенникам 70 тысяч рублей. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми. Так, согласно информации ведомства, в полицию Сыктывкара обратился местный житель 1990 года рождения. Он рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Та предложила совместный поход в кино и прислала ссылку для покупки билетов. Затем горожанин оплатил выбранные места, после чего ему позвонил якобы с"сотрудник службы безопасности банка" и сообщил, что транзакция не выполнена.

После этого, лжебанкир направил сыктывкарцу некую ссылку, якобы, для возврата денег. Мужчина ввел требуемые данные, но деньги на счет так и не поступили. Далее телефонный мошенник отправил несколько других адресов, платформы которых также запрашивали личную информацию.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что с его счетов исчезло около 70 тысяч рублей. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы.