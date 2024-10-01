Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

Сегодня сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов среди россиян. Однако качество и натуральность масла на полках магазинов вызывает у многих покупателей сомнения. Для обеспечения безопасного выбора специалисты Росконтроля провели детальное исследование различных марок и составили список брендов, которым можно доверять.

Основные беспокойства потребителей при покупке сливочного масла связаны с риском столкновения с фальсификацией и возможной несвежестью продукта. Примерами фальсификации могут быть использование растительных или говяжьих жиров вместо натуральных сливок. Также покупатели опасаются присутствия вредных микроорганизмов в масле.