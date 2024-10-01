Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 3 октября

В октябре пенсионеров ожидает приятный сюрприз, касающийся тех, чей возраст находится в диапазоне от 60 до 85 лет. В рамках нового проекта, который охватит всю страну, будет расширена сеть центров для проведения досуга и развития пожилых граждан, особенно в отдаленных районах. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает PRIMPRESS.

Киреева рассказала, что такие центры будут организованы на базе Социального фонда. После прекращения деятельности Пенсионного фонда освободившиеся помещения решено было использовать для создания центров общения старшего поколения. В октябре планируется открытие новых центров в различных регионах.