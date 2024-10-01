Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 3 октября
- 22:01 1 октября
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- Служба новостей
В октябре пенсионеров ожидает приятный сюрприз, касающийся тех, чей возраст находится в диапазоне от 60 до 85 лет. В рамках нового проекта, который охватит всю страну, будет расширена сеть центров для проведения досуга и развития пожилых граждан, особенно в отдаленных районах. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает PRIMPRESS.
Киреева рассказала, что такие центры будут организованы на базе Социального фонда. После прекращения деятельности Пенсионного фонда освободившиеся помещения решено было использовать для создания центров общения старшего поколения. В октябре планируется открытие новых центров в различных регионах.
Эксперт уточнила, что указ о создании центров уже подписан, а география проекта активно расширяется. В этих центрах пожилым людям будет предложено множество возможностей: бесплатное обучение работе с компьютером, лекции по финансовой грамотности и защите от мошенников и другие полезные программы.
Кроме образовательной составляющей, в центрах пенсионеры смогут отдыхать: читать книги в библиотеке, смотреть кинофильмы или просто общаться. По словам Киреевой, такие центры способствуют социализации людей старшего возраста, что особенно важно для этой категории граждан.
Хотя возрастных ограничений для посещения центров нет, они направлены в первую очередь на людей в возрасте от 60 до 85 лет.