Сыктывкарские родители готовы потратить на подарки ко Дню учителя 2600 рублей
- 20:15 1 октября
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- Инесса Богатая
В этом году жители Сыктывкара выделят 2600 рублей на подарки ко Дню учителя, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на данные Superjob.
По результатам опроса сервиса, в Сыктывкаре средняя сумма, выделенная на подарки классным руководителям в этом году, составляет 2600 рублей. Также отметим, что родители из Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратить на День учителя больше средней суммы по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно.
Также следует добавить, что по России в среднем подарки классным руководителям на День учителя обходятся в 3900 рублей. К слову, в прошлом году родители тратили в среднем 3200 рублей.
Кроме того, самым популярным подарком для учителей остаются букеты цветов (63%), подарочные сертификаты (32%), а также наборы чая, кофе или конфет (25%).
Примечательно, что только 6% родителей отметили, что в их классах не принято поздравлять классного руководителя с Днем учителя. Напомним, что День учителя в России празднуется ежегодно 4 октября.