Сыктывкарские родители готовы потратить на подарки ко Дню учителя 2600 рублей

В этом году жители Сыктывкара выделят 2600 рублей на подарки ко Дню учителя, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на данные Superjob.

По результатам опроса сервиса, в Сыктывкаре средняя сумма, выделенная на подарки классным руководителям в этом году, составляет 2600 рублей. Также отметим, что родители из Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратить на День учителя больше средней суммы по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно.