Адвокат 18-летнего участника ДТП с двумя погибшими пешеходами в Сыктывкаре подал апелляционную жалобу
- 19:00 1 октября
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- Инесса Богатая
В Верховный суд Республики Коми подана апелляционная жалоба защитника 18-летнего водителя, который сбил двух пешеходов на переходе. Судебное разбирательство запланировано на 4 октября 2024 года, как сообщает пресс-служба судов Коми.
Напомним, 21 сентября вечером, сыктывкарец управляя отечественным автомобилем марки "Лада Гранта", наехал на двоих людей, переходивших улицу Коммунистическую на нерегулируемом переходе. Оба пешехода погибли.
23 сентября молодой человек был задержан. Суд постановил арестовать его на два месяца, до 21 ноября.
Также напомним, мы ранее сообщали, что в Усть-Вымском районе Коми полиция возбудила уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животным. В правоохранительные органы обратились граждане, заметивших, как двое неизвестных закапывают мертвую собаку. В ходе расследования полиция выяснила обстоятельства гибели животного и установила личность виновного. Им оказался 44-летний местный житель с судимостью, который заявил, что собака якобы нападала на людей, и он решил ее убить.