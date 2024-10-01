Адвокат 18-летнего участника ДТП с двумя погибшими пешеходами в Сыктывкаре подал апелляционную жалобу

В Верховный суд Республики Коми подана апелляционная жалоба защитника 18-летнего водителя, который сбил двух пешеходов на переходе. Судебное разбирательство запланировано на 4 октября 2024 года, как сообщает пресс-служба судов Коми.

Напомним, 21 сентября вечером, сыктывкарец управляя отечественным автомобилем марки "Лада Гранта", наехал на двоих людей, переходивших улицу Коммунистическую на нерегулируемом переходе. Оба пешехода погибли.