В Коми прошли военно-полевые сборы "Мобильный резерв – 2024"

Фото пресс-службы главы Коми

В Нювчиме прошли учебные сборы, получившие название "Мобильный резерв – 2024". Об этом сообщает агентство "БНК", ссылаясь на пресс-службу губернатора Коми. По данным ведомства, сборы проходили с 28 по 29 сентября на базе "Северная слобода".

Стоит добавить, что на протяжении двух дней свыше 50 мужчин и женщин повышали свои навыки в военной подготовке, делились знаниями и укрепляли свою физическую подготовку, преодолевая различные испытания. Программа включала занятия по тактической медицине, стрельбе, тактике малых групп, передвижению, подаче сигналов, действиям в засадах и против них, основам траншейной войны, а также управлению беспилотниками.

Необходимо отметить, что подобные мероприятия Евгений Напалков, руководитель объединения патриотического воспитания "Достойное поколение" Республики Коми, организует на протяжении вот уже девяти лет. Его инициатива поддерживается спецназом "Сапсан" УФСИН России по региону и группой единомышленников, в состав которой входят лидеры патриотических организаций, добровольцы территориальной обороны, казаки и представители духовенства.