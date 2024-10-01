В Коми в Ижемской ЦРБ появилось еще четыре новых специалиста
- 01:00 2 октября
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- Инесса Богатая
В Ижемскую центральную районную больницу прибыли четверо новых медицинских специалистов, по информации Министерства здравоохранения Республики Коми.
Новички начали работу в таких населенных пунктах, как Краснобор, Ыргеншар, Койю и Ижма.
Максим Ефимов, который был жителем Ухты и завершил обучение в Сыктывкарском медицинском колледже имени И.П. Морозова, приступил к обязанностям фельдшера в Красноборской врачебной амбулатории в Ижемской ЦРБ.
"Я уверен, что нахожусь именно на своем месте, где могу оказать помощь людям в защите, улучшении и восстановлении их здоровья", – сказал молодой специалист.
Анастасия Канева, окончив Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова, вернулась в Ижемский район и заняла должность заведующей ФАП и фельдшера в поселке Ыргеншар. Она отмечает, что ценит помощь коллег, которые всегда готовы поделиться опытом.
Еще одна специалистка, Анастасия Рочева из Ижмы, завершила обучение в Ухтинском медицинском колледже. Во время учебы работала младшей медсестрой и консультантом в аптеке. Окончив колледж, она вернулась в Ижемский район и стала заведующей ФАП в поселке Койю, где также работает фельдшером.
"Сейчас я точно знаю, что медицина – это мое призвание. Стремлюсь полностью реализоваться в профессии, помогать землякам и уверена, что у меня все получится!", – поделилась Анастасия Рочева.
Владислава Чупрова, также родом из Ижмы, окончила Северный государственный медицинский университет и получила диплом врача-педиатра.
"Я стремлюсь информировать родителей о тонкостях детского развития и профилактике заболеваний. Мне важно набираться опыта и быть всегда готовой помочь пациентам", – сказала молодая врач Ижемской ЦРБ.
Министерство здравоохранения Республики Коми активно поддерживает меры по привлечению врачей, фельдшеров и медсестер в региональные медицинские учреждения. Обеспечение больниц и поликлиник квалифицированными кадрами – один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».
Заметим, что национальные проекты были утверждены Президентом России Владимиром Путиным. В Республике Коми контроль за реализацией этих проектов возложен на главу региона Владимира Уйба.