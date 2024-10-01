В Коми в Ижемской ЦРБ появилось еще четыре новых специалиста

В Ижемскую центральную районную больницу прибыли четверо новых медицинских специалистов, по информации Министерства здравоохранения Республики Коми.

Новички начали работу в таких населенных пунктах, как Краснобор, Ыргеншар, Койю и Ижма.

Максим Ефимов, который был жителем Ухты и завершил обучение в Сыктывкарском медицинском колледже имени И.П. Морозова, приступил к обязанностям фельдшера в Красноборской врачебной амбулатории в Ижемской ЦРБ.

"Я уверен, что нахожусь именно на своем месте, где могу оказать помощь людям в защите, улучшении и восстановлении их здоровья", – сказал молодой специалист.

Анастасия Канева, окончив Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова, вернулась в Ижемский район и заняла должность заведующей ФАП и фельдшера в поселке Ыргеншар. Она отмечает, что ценит помощь коллег, которые всегда готовы поделиться опытом.

Еще одна специалистка, Анастасия Рочева из Ижмы, завершила обучение в Ухтинском медицинском колледже. Во время учебы работала младшей медсестрой и консультантом в аптеке. Окончив колледж, она вернулась в Ижемский район и стала заведующей ФАП в поселке Койю, где также работает фельдшером.