Все, уже с 3 октября застекленные балконы окажутся под запретом: их заставят снять

Фото из архива "Про Города"

Решение принято окончательно В последние годы тема остекления балконов и лоджий стала настоящей головной болью для многих владельцев жилья. Управляющие компании все чаще обращаются в суд с требованиями демонтировать уже установленные конструкции.

Особенно распространена такая практика в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Калуга. Причины, по которым управляющие организации предъявляют претензии, могут быть различными:

Отсутствие согласования с соседями на общем собрании. Если хотя бы один житель выражает недовольство внешним видом или считает конструкцию опасной, он может подать жалобу в управляющую компанию или жилищную инспекцию. Несоответствие балконного остекления общему архитектурному облику здания. Это особенно актуально для домов в исторических центрах или с культурным наследием. Управляющая организация может самостоятельно инициировать иск о демонтаже. Наличие запланированного капитального ремонта, при котором сложные конструкции балкона могут создать дополнительные помехи. Некоторые компании уже требовали от собственников демонтировать остекление или оплатить часть ремонта.

Следует помнить, что решения суда о демонтаже распространяются и на новых владельцев квартир. По закону при покупке недвижимости ее состояние и произведенные ранее изменения переходят к новому собственнику вместе с ответственностью за них.

Стоит ли самостоятельно демонтировать незаконное остекление? Большинство экспертов сходятся во мнении, что это необязательно. Управляющие компании обычно не предъявляют претензий до тех пор, пока не поступает жалоба от соседей или фасады не проверяются контролирующими органами. В некоторых случаях даже незаконную перепланировку удается узаконить.