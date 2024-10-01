Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

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Для приготовления хорошего мясного бульона важно учитывать множество факторов: выбор мяса, качество воды, пропорции ингредиентов и температурный режим. Также значительны и тонкости приготовления. Шеф-повар Иван Кудряшов уверен, что сливать воду после закипания мяса не нужно. «Вы таким образом теряете насыщенность бульона. Исключение составляют случаи, когда есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. Иное мнение, что в первой воде много грязи, но она выходит вместе с пеной, образующаяся при свертывании белка. Если мясо некачественное, тогда можно слить первую воду, хотя в таком случае лучше вообще избегать использования такого мяса», — пояснил эксперт.

Кроме того, пену следует постоянно удалять в процессе приготовления, а не только в начале. Пена, которая прилипает к стенкам кастрюли, также требует удаления. Жир, всплывающий во время готовки, тоже нужно убирать.