Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе
- 17:15 1 октября
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- Служба новостей
Для приготовления хорошего мясного бульона важно учитывать множество факторов: выбор мяса, качество воды, пропорции ингредиентов и температурный режим. Также значительны и тонкости приготовления.
Шеф-повар Иван Кудряшов уверен, что сливать воду после закипания мяса не нужно. «Вы таким образом теряете насыщенность бульона. Исключение составляют случаи, когда есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. Иное мнение, что в первой воде много грязи, но она выходит вместе с пеной, образующаяся при свертывании белка. Если мясо некачественное, тогда можно слить первую воду, хотя в таком случае лучше вообще избегать использования такого мяса», — пояснил эксперт.
Кроме того, пену следует постоянно удалять в процессе приготовления, а не только в начале. Пена, которая прилипает к стенкам кастрюли, также требует удаления. Жир, всплывающий во время готовки, тоже нужно убирать.
Напомним, недавно терапевт и диетолог Маргарита Королева отметила, что не все виды колбас вредны для здоровья. Некоторую колбасу можно употреблять на постоянной основе, если она натуральная и не содержит избытка нитритов, соевых компонентов и белковых смесей. Полезной можно считать колбасу, приготовленную из качественного мяса в домашних условиях, заявила диетолог в беседе с «Москвой 24». Такой продукт можно есть регулярно, но в умеренных количествах — по несколько кусочков в день.