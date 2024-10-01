Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало марки кофе, которые лучше обойти стороной

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Недавно российская организация Роскачество завершила масштабное исследование растворимого кофе, представленного на отечественном рынке. Цель данного проекта — обеспечить потребителей достоверной информацией о качестве популярных марок растворимого кофе.

Методология исследования Эксперты Роскачества отправили образцы известных брендов растворимого кофе на проверку в сертифицированные лаборатории для проведения детального анализа. Исследование включало несколько ключевых параметров:

Содержание углеводов Наличие посторонних добавок Присутствие потенциально опасных примесей

Результаты проверки Лидеры качества

По итогам исследования шесть марок получили высокие оценки за качество и безопасность:

Jardin Jacobs Nescafe Ambassador Platinum «Московская кофейня» «Черная карта» Эти продукты официально признаны безопасными для потребления.

Проблемные бренды

К сожалению, не все марки проявили себя положительно. Эксперты выразили озабоченность по поводу некоторых брендов, таких как:

Italica Фаворит MacCoffee Favorite В их составе были обнаружены посторонние ингредиенты, такие как цикорий и злаки, что может свидетельствовать о фальсификации.

Рекомендации потребителям Роскачество совместно с Роспотребнадзором рекомендуют покупателям внимательно подходить к выбору растворимого кофе. Эксперты советуют: