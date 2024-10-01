Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало марки кофе, которые лучше обойти стороной
- 17:00 1 октября
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- Служба новостей
Недавно российская организация Роскачество завершила масштабное исследование растворимого кофе, представленного на отечественном рынке.
Цель данного проекта — обеспечить потребителей достоверной информацией о качестве популярных марок растворимого кофе.
Методология исследования Эксперты Роскачества отправили образцы известных брендов растворимого кофе на проверку в сертифицированные лаборатории для проведения детального анализа. Исследование включало несколько ключевых параметров:
Содержание углеводов Наличие посторонних добавок Присутствие потенциально опасных примесей
Результаты проверки Лидеры качества
По итогам исследования шесть марок получили высокие оценки за качество и безопасность:
Jardin Jacobs Nescafe Ambassador Platinum «Московская кофейня» «Черная карта» Эти продукты официально признаны безопасными для потребления.
Проблемные бренды
К сожалению, не все марки проявили себя положительно. Эксперты выразили озабоченность по поводу некоторых брендов, таких как:
Italica Фаворит MacCoffee Favorite В их составе были обнаружены посторонние ингредиенты, такие как цикорий и злаки, что может свидетельствовать о фальсификации.
Рекомендации потребителям Роскачество совместно с Роспотребнадзором рекомендуют покупателям внимательно подходить к выбору растворимого кофе. Эксперты советуют:
Выбирать продукцию известных и проверенных марок Внимательно изучать состав продукта на этикетке Избегать покупки кофе сомнительного качества, который может содержать вредные компоненты Это исследование подчеркивает важность осознанного выбора даже таких привычных товаров, как растворимый кофе. Следуя рекомендациям экспертов, потребители смогут защитить себя от некачественной продукции и наслаждаться любимым напитком без риска для здоровья, пишет ngzt.ru.