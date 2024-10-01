В Сыктывкаре Росгвардейцы задержали троих дебоширов: один из них устроил драку

В торговом центре на ул. Коммунистическая мужчина громко и нецензурно ругался, проявлял агрессию, провоцировал посетителей на ссоры и не реагировал на замечания охраны. Охранники нажали тревожную кнопку, чтобы остановить правонарушителя. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии для выяснения обстоятельств. В их присутствии мужчина продолжал агрессивно себя вести, ругался, и сопротивлялся сотрудникам охраны. В итоге мужчину заковали в наручники. Нарушителя, 1970 года рождения, задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Также еще один случай произошел на улице Малышева рано утром. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии немедленно прибыла на место. Администратор клуба сообщила, что двое молодых людей, парень и девушка, вели себя неадекватно, громко ругались и игнорировали замечания. Также выяснилось, что нарушитель общественного порядка ударил одного из посетителей клуба. Пострадавший лежал на земле с лицевыми ранами. Старший экипажа вневедомственной охраны привел его в сознание и оказал доврачебную помощь до приезда скорой. На месте были задержаны девушка 1996 года рождения и парень 1992 года рождения, которых передали полиции для дальнейших разбирательств.