"Возвращают по 910 тысяч рублей": как получить назад крупную сумму при покупке жилья в ипотеку

Россияне, которые приобрели или планируют купить в ипотеку квартиру или дом, могут рассчитывать на возврат части затраченных средств. Государство предоставляет гражданам право оформить налоговый вычет. За покупку недвижимости можно вернуть до 650 тысяч рублей.

Эта сумма складывается из двух, пояснил в интервью порталу PNZ.RU юрист Сергей Петров. При покупке жилья максимальный налоговый вычет составляет 2 млн рублей. 13% от суммы это 260 тысяч рублей. Вторая часть – имущественный вычет на погашение процентов по займу. Максимальная сумма 3 млн рублей. 13% это еще 390 тысяч рублей.

Получить налоговый вычет можно после окончания года, в котором была приобретена недвижимость.

«Если вы купили в 2024 году недвижимое имущество, то уже с января 2025 года вы можете заняться документами и получить деньги», — рассказал юрист.

Для этого следует обратиться в налоговую или заполнить заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для подачи заявления на получение налогового вычета в территориальный орган Федеральной налоговой службы потребуются: