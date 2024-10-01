"Возвращают по 910 тысяч рублей": как получить назад крупную сумму при покупке жилья в ипотеку
- 13:11 1 октября
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- Служба новостей
Россияне, которые приобрели или планируют купить в ипотеку квартиру или дом, могут рассчитывать на возврат части затраченных средств. Государство предоставляет гражданам право оформить налоговый вычет. За покупку недвижимости можно вернуть до 650 тысяч рублей.
Эта сумма складывается из двух, пояснил в интервью порталу PNZ.RU юрист Сергей Петров. При покупке жилья максимальный налоговый вычет составляет 2 млн рублей. 13% от суммы это 260 тысяч рублей. Вторая часть – имущественный вычет на погашение процентов по займу. Максимальная сумма 3 млн рублей. 13% это еще 390 тысяч рублей.
Получить налоговый вычет можно после окончания года, в котором была приобретена недвижимость.
«Если вы купили в 2024 году недвижимое имущество, то уже с января 2025 года вы можете заняться документами и получить деньги», — рассказал юрист.
Для этого следует обратиться в налоговую или заполнить заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для подачи заявления на получение налогового вычета в территориальный орган Федеральной налоговой службы потребуются:
— справка 2-НДФЛ с места работы;
— документы, подтверждающие право на недвижимость;
— копии платежных документов;
— заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.
«После подачи документов и их рассмотрения в ФНС, в случае положительного результата деньги поступят на счет в течение месяца. Но есть вариант для оформления налогового вычета в упрощенном порядке», — пояснил Петров.
Можно зайти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Там следует заполнить заявление на получение налогового вычета и приложить все необходимые документы в электронном виде.
«Укажите банковские реквизиты, куда следует перевести деньги. Налоговая проверит документы в течение 30 дней. В случае одобрения средства поступят на ваш счет в течение 15 дней», — подчеркнул юрист.
Сергей Петров обратил внимание на еще один важный момент. Право на вычет за приобретенную недвижимость имеют оба супруга.
«Например, если квартира стоит 4 млн рублей, то документы на вычет при покупке жилья могут оформить оба супруга в пределах 2 млн рублей каждый, даже если плательщик кто-то один из них. Тогда получится вернуть не 260 тысяч рублей, а 520 тысяч рублей, а суммарно, с учетом имущественного вычета на погашение процентов по займу, 910 тысяч рублей», — резюмировал юрист.