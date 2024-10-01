Жители Коми за минувшую неделю перевели мошенникам более 21 миллиона рублей

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В течение последней недели на дежурные части полиции Коми поступило 50 уведомлений о мошенничествах. В 38 случаях граждане были осведомлены о существующих схемах обмана, но не смогли им противостоять. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. По информации ведомства, общий ущерб составил свыше 21 млн рублей.

Мошенники использовали наиболее распространенные виды финансовых махинаций, такие как предупреждение о несанкционированном списании денег или оформлении кредита на имя жертвы, а также предложения дополнительного заработка на инвестиционных площадках.

Жертвами киберпреступников становятся люди разных возрастов. Например, 19-летний студент поверил человеку, представившемуся сотрудником банка в мессенджере. Звонивший сообщил, что на имя студента оформлены заявки на кредиты из разных городов, которые почти одобрены недобросовестными коллегами. Чтобы отменить эти операции, необходимо перевести определенную сумму на резервный счет, после чего займы будут аннулированы и деньги вернутся владельцу. Запутавшись под давлением информации, студент перевел 230 тысяч рублей на неизвестный депозит. После этого "финансовый консультант" прекратил общение и заблокировал контакты.

Также, опасаясь несанкционированных кредитов, 47-летний продавец из Сысольского района перевел мошенникам 645 тысяч рублей, из которых 41 тысяча была его собственными сбережениями, а остальные - взятыми в долг.

43-летняя жительница Воркуты потеряла около 835 тысяч рублей. Мошенники убедили ее, что она может лишиться всего накопленного капитала из-за действий недобросовестных банковских служащих. Чтобы этого избежать, ей было рекомендовано не сообщать кассиру истинную причину закрытия вклада и перевести всю сумму через банкомат на "безопасный счет".

Продолжает оставаться популярной афера с предложениями быстрого дохода в сфере инвестиций. 46-летняя жительница Печоры решила попробовать свои силы, и интернет-мошенник предложил ей показать экран телефона для демонстрации. Отследив коды для дистанционного доступа к банковскому кабинету, мошенник перевел 900 тысяч рублей со счета женщины.

По всем фактам полиция региона возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".