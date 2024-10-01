В Коми заболевания сердца стали все чаще встречаться у молодых людей

Кардиологи уверены, что 80% успеха в поддержании сердечного здоровья зависит от усилий самого человека. Специалисты поделились рекомендациями по сохранению здоровья сердца на прямой линии Общественной приемной Главы Коми. Об этом сообщает "Комиинфом".

Особенное внимание рекомендуется уделить тем, у кого высокое артериальное давление, аритмия или генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям, так как эти факторы могут привести к инсульту.

Для поддержания здоровья сердца советуют вести активный образ жизни, достаточно спать, следить за своим весом, контролировать давление и уровень холестерина, а также придерживаться здорового питания.

В последнее время сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются среди людей младше 30 лет. Молодые пациенты все чаще обращаются к врачам с жалобами на одышку и тяжесть в груди, и обследование показывает, что их сердца уже изношены.

"К сожалению, многие молодые люди имеют вредные привычки, которые негативно влияют на их здоровье. Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина, использование электронных и обычных сигарет оказывают токсическое воздействие на сосуды, учащают сердцебиение и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, " — объясняет кардиолог ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3" Елена Пфефер.