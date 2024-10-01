В Коми заболевания сердца стали все чаще встречаться у молодых людей
- 11:45 1 октября
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- Инесса Богатая
Кардиологи уверены, что 80% успеха в поддержании сердечного здоровья зависит от усилий самого человека. Специалисты поделились рекомендациями по сохранению здоровья сердца на прямой линии Общественной приемной Главы Коми. Об этом сообщает "Комиинфом".
Особенное внимание рекомендуется уделить тем, у кого высокое артериальное давление, аритмия или генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям, так как эти факторы могут привести к инсульту.
Для поддержания здоровья сердца советуют вести активный образ жизни, достаточно спать, следить за своим весом, контролировать давление и уровень холестерина, а также придерживаться здорового питания.
В последнее время сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются среди людей младше 30 лет. Молодые пациенты все чаще обращаются к врачам с жалобами на одышку и тяжесть в груди, и обследование показывает, что их сердца уже изношены.
"К сожалению, многие молодые люди имеют вредные привычки, которые негативно влияют на их здоровье. Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина, использование электронных и обычных сигарет оказывают токсическое воздействие на сосуды, учащают сердцебиение и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, " — объясняет кардиолог ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3" Елена Пфефер.
"Жители Республики Коми любого возраста должны следить за уровнем гормонов щитовидной железы и витамина D. Ненормативные показатели могут привести к сердечным заболеваниям, " — добавила кардиолог ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" Александра Головинская.
Кардиолог подчеркнула, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязаны регулярно проходить осмотры у врача и строго следовать его предписаниям. Она предостерегла от самовольной отмены лекарств, изменения их дозировки или замены аналогами, так как это может угрожать жизни.
Во время прямой линии жителям Коми снова напомнили о необходимости диспансеризации.
"Диспансеризация помогает вовремя выявить начало заболеваний сердца и других патологий. В 2024 году благодаря диспансеризации более 1000 человек впервые узнали о ранней стадии болезней системы кровообращения, " — отметила заведующая Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Татьяна Лыюрова.
Она напомнила, что диспансеризация для лиц до 39 лет проводится раз в три года, а для тех, кто старше 40 лет — ежегодно. Пройти обследование может бесплатно каждый житель республики по полису ОМС.