Супруги из Брянска продали всё и построили гостиницу в Абхазии — оформление ее на абхазца оказалось ошибкой

Абхазия, известная как "Страна души", завораживает многих своей красотой. Николай из Брянска настолько влюбился в эту страну, что решил переехать туда вместе с семьей и родителями. Он продал все имущество — от квартиры до машины — и взял кредит, чтобы открыть гостиницу на морском побережье, пишет портал "Хибины".

Хотя жилую недвижимость в Абхазии иностранцам приобретать нельзя, коммерческая доступна для покупки. Также иностранцу не запрещено открывать ООО и ИП для ведения бизнеса.

Супруги решили упростить задачу: нашли участок под строительство и зарегистрировали его на местного жителя. Гостиницу также оформили на имя гражданина Абхазии.

"Как потом выяснилось, это была плохая идея. Настоящая катастрофа. Стресс был неописуемый, и надеюсь, мы больше не испытаем такого," — вспоминает Николай.

История Михаила Панова, который построил завод по производству труб в Абхазии, а затем был вынужден уехать из страны, известна многим. Николай, к счастью, избежал подобного сценария.

Спустя множество споров и разногласий, ему удалось переоформить гостиницу на себя, хотя это потребовало значительных финансовых потерь. Сын Николая пошел в местный садик, и жизнь начала налаживаться.

Гостиничное дело оказалось интересным и многогранным. Гостиница, открывшаяся для туристов в 2014 году, была названа "Келешбей" в честь абхазского правителя Келешбея Чачба (Шеваршидзе).