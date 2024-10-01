"Все равно не поможет": ученые объяснили, почему при похмелье бесполезно пить воду - чем ее надо заменить
- 11:00 1 октября
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- Служба новостей
Ученые, занимающиеся вопросом воздействия алкоголя на организм, пришли к выводу, что в состоянии похмелья для облегчения симптомов нет никакого смысла пить воду. Выводы были сделаны после эксперимента, в котором приняли участие более 800 студентов.
После бурного застолья одни на утро пили большое количество жидкости, другие этого не делали. Оказалось, что вода не помогала существенно улучшить состояние.
Поэтому ученые посчитали, что обезвоживание является не следствием похмелья, а его сопутствующим симптомом.
Конечно, баланс жидкости в организме после употребления спиртного восполнять все равно нужно, а потому от воды и других напитков отказываться не нужно, но при этом и не стоит ждать, что это поможет быстро улучшить самочувствие, сообщает ScienceDirect.
Справка: Врачи считают, что симптомы похмелья, выражающиеся в головной и телесной боли, можно облегчить с помощью контрастного душа и прогулки на свежем воздухе. Также следует применять препараты для снятия интоксикации организма.
В качестве аналогов воды для восполнения баланса жидкости иногда используются слабый сладкий чай, огуречный рассол или томатный сок.
Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста, пишет портал hibiny.ru.