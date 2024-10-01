"Все равно не поможет": ученые объяснили, почему при похмелье бесполезно пить воду - чем ее надо заменить

Ученые, занимающиеся вопросом воздействия алкоголя на организм, пришли к выводу, что в состоянии похмелья для облегчения симптомов нет никакого смысла пить воду. Выводы были сделаны после эксперимента, в котором приняли участие более 800 студентов.

После бурного застолья одни на утро пили большое количество жидкости, другие этого не делали. Оказалось, что вода не помогала существенно улучшить состояние.