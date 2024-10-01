Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 3 октября

Фото из архива "Про Города"

Для таких граждан приготовили новую возможность Пенсионеры в России могут получить приятный сюрприз благодаря специальному указу, который открывает новые возможности для тех, у кого есть супруги или дети. Об этих возможностях рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Согласно словам специалиста, даже неработающие пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты в виде налоговых вычетов. Данная льгота обычно доступна только трудоустроенным гражданам, однако в некоторых случаях ее могут оформить и неработающие пенсионеры.

Социальный вычет для пенсионеров

Ключевым фактором является наличие у пожилого человека близких родственников или супруга. Если для пенсионера приобретались лекарства или оплачивались медицинские процедуры, то право на получение налогового вычета получают его трудоспособные родственники.

"Сам пенсионер оформить такой вычет не сможет, потому что является нетрудоспособным. Но выплата будет доступна его трудоспособным близким людям. Например, это может быть муж или жена, а также дети", - пояснила Киреева.

Для получения вычета родственнику необходимо сохранить чеки на приобретенные для пенсионера лекарства и медуслуги. Затем эти документы нужно будет предоставить в налоговую службу. Максимальная сумма возмещения в течение года составляет 15 600 рублей, но при дорогостоящем лечении ограничений нет.

Важно успеть оформить вычет

Эксперт также отметила, что для получения вычета необходимо оформить его за все процедуры в течение текущего года. Если это не сделать, то остаток суммы не сможет быть возвращен в следующем году.

Подтверждающие документы можно будет предоставить в налоговую службу уже с 29 сентября, в том числе в онлайн-формате. Это позволит многим пенсионерам и их близким воспользоваться новыми возможностями.

Таким образом, пенсионеры в России получили дополнительную поддержку благодаря льготе в виде социального налогового вычета. Данная мера позволит неработающим гражданам пожилого возраста получить финансовую помощь от своих трудоспособных родственников.

Расширение Социальных Льгот: Налоговые Вычеты для Неработающих Пенсионеров

Российские пенсионеры получили приятный сюрприз в виде нового указа, который открывает для них дополнительные возможности через близких людей. Об этих новшествах рассказала эксперт Анастасия Киреева.

Согласно ее словам, даже те пенсионеры, которые нигде официально не работают, могут получить дополнительные денежные выплаты в виде налоговых вычетов. Данная льгота традиционно была доступна только трудоустроенным гражданам, но в некоторых случаях ее могут оформить и неработающие пожилые люди.

Ключевым фактором для получения социального вычета является наличие у пенсионера близких родственников или супруга. Если для пожилого человека приобретались лекарства или оплачивались медицинские процедуры, то право на возврат уплаченных средств получают его трудоспособные родственники.

"Сам пенсионер оформить такой вычет не сможет, потому что является нетрудоспособным. Но выплата будет доступна его трудоспособным близким людям - например, супругу или детям", - пояснила эксперт.

Для получения вычета родственнику необходимо сохранить все чеки на приобретенные для пенсионера товары и услуги. Затем эти документы нужно будет предоставить в налоговую службу. Максимальная сумма возмещения в течение года составляет 15 600 рублей, но при дорогостоящем лечении ограничений нет.

Важно успеть оформить вычет до конца года

Эксперт также обратила внимание на важность своевременного оформления налогового вычета. Для получения возмещения необходимо обратиться в налоговую службу в текущем году, так как остаток суммы не сможет быть перенесен на следующий период.

Подтверждающие документы можно будет предоставить уже с 29 сентября, в том числе в удаленном онлайн-формате. Это позволит многим пенсионерам и их близким воспользоваться новыми возможностями.

Таким образом, российские пенсионеры, не имеющие постоянного заработка, получили дополнительную финансовую поддержку от государства. Благодаря налоговому вычету, их трудоспособные родственники смогут возместить часть расходов на лекарства и медуслуги для пожилых людей.

Расширение Социальной Помощи: Новые Возможности для Неработающих Пенсионеров

Для российских пенсионеров, не имеющих постоянного дохода, открылись новые возможности получения финансовой поддержки. Согласно словам эксперта Анастасии Киреевой, даже неработающие граждане пожилого возраста могут рассчитывать на дополнительные выплаты в форме налоговых вычетов.

Традиционно такие льготы были доступны только трудоустроенным людям, однако в некоторых случаях их могут оформить и пенсионеры. Ключевым фактором является наличие у пожилого человека близких родственников или супруга.

Социальный вычет для родственников пенсионеров

Если для пенсионера приобретались лекарства или оплачивались медицинские процедуры, то право на получение налогового вычета переходит к его трудоспособным родственникам. Как пояснила эксперт, сам пенсионер не может оформить такой вычет, поскольку является нетрудоспособным.

"Но выплата будет доступна его трудоспособным близким людям - например, супругу или детям", - уточнила Киреева.

Для получения вычета родственник должен сохранить все чеки на приобретенные для пенсионера товары и услуги. Затем эти документы нужно будет предоставить в налоговую службу. Максимальная сумма возмещения за год составляет 15 600 рублей, но при дорогостоящем лечении ограничений нет.

Важность своевременного оформления

Эксперт также отметила, что для получения вычета необходимо обратиться в налоговую службу в текущем году. Если этого не сделать, то остаток суммы не сможет быть перенесен на следующий период.

Подтверждающие документы можно будет предоставить уже с 29 сентября, в том числе дистанционно. Это позволит многим пенсионерам и их близким воспользоваться новыми возможностями.

Таким образом, российские пенсионеры, не имеющие постоянного заработка, получили дополнительную финансовую поддержку от государства. Благодаря налоговому вычету, их трудоспособные родственники смогут возместить часть расходов на лекарства и медуслуги для пожилых людей.

Это нововведение расширяет социальную помощь для неработающих пенсионеров, открывая новые возможности получения дополнительных выплат через близких людей. Своевременное оформление вычета позволит многим пожилым гражданам улучшить свое материальное положение.

Социальная Поддержка Неработающих Пенсионеров: Новые Возможности через Родственников

Российские пенсионеры, не имеющие постоянного источника дохода, получили приятную новость - для них открылись новые возможности получения дополнительной финансовой поддержки. Об этом рассказала эксперт Анастасия Киреева.

Согласно ее словам, даже неработающие пожилые граждане теперь могут рассчитывать на налоговые вычеты - льготу, которая традиционно была доступна только трудоустроенным людям. Однако в некоторых случаях такую помощь смогут получить и пенсионеры.

Социальный вычет для родственников пенсионеров

Ключевым фактором является наличие у пожилого человека близких родственников или супруга. Если для пенсионера приобретались лекарства или оплачивались медицинские процедуры, то право на получение налогового вычета переходит к его трудоспособным родственникам.

"Сам пенсионер оформить такой вычет не сможет, потому что является нетрудоспособным. Но выплата будет доступна его работающим близким людям - например, супругу или детям", - пояснила эксперт.

Для получения вычета родственник должен сохранить все чеки на приобретенные для пенсионера товары и услуги. Затем эти документы нужно будет предоставить в налоговую службу. Максимальная сумма возмещения за год составляет 15 600 рублей, но при дорогостоящем лечении ограничений нет.

Важно успеть оформить вычет в текущем году

Эксперт также обратила внимание на важность своевременного оформления налогового вычета. Для получения возмещения необходимо обратиться в налоговую службу в текущем году, так как остаток суммы не сможет быть перенесен на следующий период.

Подтверждающие документы можно будет предоставить уже с 29 сентября, в том числе дистанционно. Это позволит многим пенсионерам и их близким воспользоваться новыми возможностями.

Таким образом, российские пенсионеры, не имеющие постоянного заработка, получили дополнительную финансовую поддержку от государства. Благодаря налоговому вычету, их трудоспособные родственники смогут возместить часть расходов на лекарства и медуслуги для пожилых людей, пишет primpress.