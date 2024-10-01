Сыктывкарец познакомился с девушкой в баре и остался без телефона и денег

Сыктывкарец, что познакомился с девушкой в баре, остался без телефона, без денег и без любви.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, житель столицы 1999 года рождения обратился в полицию и заявил о краже его телефона модели "Infinix" стоимостью пять тысяч рублей.