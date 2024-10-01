Сыктывкарец познакомился с девушкой в баре и остался без телефона и денег
- 08:45 1 октября
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец, что познакомился с девушкой в баре, остался без телефона, без денег и без любви.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, житель столицы 1999 года рождения обратился в полицию и заявил о краже его телефона модели "Infinix" стоимостью пять тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне молодой человек вместе с другом провел вечер в одном из городских баров, где они познакомились с девушкой и пригласили ее к себе домой. Продолжая веселье, компания распивала спиртные напитки, после чего оба молодых человека уснули. Утром обнаружилось, что девушка исчезла.
В процессе оперативно-розыскной работы правоохранители установили личность злоумышленницы и задержали ее для дачи показаний. Оказалось, что это — 28-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Воспользовавшись моментом, когда пострадавшие были в состоянии сильного опьянения, девушка забрала телефон, незаметно покинула новых знакомых и перевела на свой счет 13 400 рублей с помощью онлайн-банка.
Следственное управление возбудило уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В настоящий момент злоумышленницу задержали. Похищенный телефон изъят и будет возвращен законному владельцу, уточнили в ведомстве.