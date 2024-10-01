Порывистый ветер и дождь: погода в Коми 1 октября

Коми ЦГМС представил прогноз погоды на 1 октября по всей республике.

Предстоящий вторник обещает преимущественно облачную погоду с периодическими прояснениями. В отдельных районах синоптики прогнозируют небольшие осадки: дождь или смешанный дождь со снегом. В северо-восточной части республики днем следует ожидать умеренные осадки. Ветер преимущественно западного и северо-западного направлений, скорость ветра в южных частях составит 6-11 метров в секунду, в северных районах чуть больше - порядка 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Серьезнее всего ситуация в Воркутинском районе - здесь порывы могут достигать 24-29 метров в секунду. Температурные значения ночью будут колебаться от -1 до +4°С, днем воздух прогреется до +4 до +9°С.