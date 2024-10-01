15% сыктывкарцев планируют взять отпуск в период школьных каникул своих детей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Когда наступают осенние школьные каникулы, 1 из 6 родителей учеников младших классов берет отпуск. В опросе, проведенном сервисом Superjob, который помогает искать высокооплачиваемую работу, участвовали трудоустроенные родители школьников из Сыктывкара.

В канун школьных каникул родители часто задаются вопросами о том, как организовать времяпровождение своего ребенка и кто будет следить за ним. 15% таких родителей планируют совместить свой отпуск с каникулами, чтобы проводить как можно больше времени с детьми. На практике, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск соберется уйти каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).

Чем младше дети, тем больше вероятность, что родители возьмут отпуск в дни осенних каникул. К примеру, отпуска собираются взять 16% родителей младших школьников, 13% родителей учеников средней школы и только 5% родителей старшеклассников (10-11 классы).