15% сыктывкарцев планируют взять отпуск в период школьных каникул своих детей
- 06:30 1 октября
- 12+
- Татьяна Зубова
Когда наступают осенние школьные каникулы, 1 из 6 родителей учеников младших классов берет отпуск.
В опросе, проведенном сервисом Superjob, который помогает искать высокооплачиваемую работу, участвовали трудоустроенные родители школьников из Сыктывкара.
В канун школьных каникул родители часто задаются вопросами о том, как организовать времяпровождение своего ребенка и кто будет следить за ним. 15% таких родителей планируют совместить свой отпуск с каникулами, чтобы проводить как можно больше времени с детьми. На практике, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск соберется уйти каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).
Чем младше дети, тем больше вероятность, что родители возьмут отпуск в дни осенних каникул. К примеру, отпуска собираются взять 16% родителей младших школьников, 13% родителей учеников средней школы и только 5% родителей старшеклассников (10-11 классы).
Причины, по которым 7 из 10 родителей не возьмут отпуск, разнообразны: "Не отпускают с работы"; "Работаю удаленно, времени на детей хватает"; "Все дни отпуска на 2024 год уже использованы". 14% родителей пока не определились с окончательным решением.