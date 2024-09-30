В Коми снизился выпуск продовольственных продуктов

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Согласно информации Комистата, в Республике Коми осенью значительно сократилось производство продовольственной продукции. Промышленное производство за первые восемь месяцев текущего года продемонстрировало разные тенденции: если выпуск хлеба и кондитерских изделий уменьшился, то производство молока и творога, наоборот, увеличилось.

Так, согласно статистике ведомства, индекс промышленного производства в республике в период с января по сентябрь 2024 года составил 102%, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года, который был на уровне 98, 5%.

Также в сырьевой отрасли наблюдается рост объемов производства на 2, 9%, особенно увеличилась добыча угля, газа и глины. Однако уменьшился объем услуг в сфере добычи полезных ископаемых: сократилась добыча строительного песка и щебня.

Кроем того, отметим, что перерабатывающая отрасль показала спад на 0, 6%. Причиной стало снижение выпуска древесноволокнистых плит, технического углерода, сжиженных пропана и бутана, а также сборных строительных материалов из цемента или бетона. Снизился спрос на услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Тем не менее, в обрабатывающей промышленности существуют и позитивные тренды: увеличилось производство фанеры, пиломатериалов, древесностружечных плит, а также бумаги и картона. Также возросло производство дизельного топлива, топочного мазута, линолеума и керамического кирпича.

В пищевой промышленности зафиксировано значительное снижение производства. Сократился выпуск мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, уменьшился объем переработанной рыбы, длительного хлеба и кондитерских изделий, а также сливочного масла. Однако повысилось производство мяса животных, питьевого молока, творога и кисломолочной продукции.