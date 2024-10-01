Для успешной зимовки и большого урожая в новом сезоне: как и чем подкормить плодовые деревья осенью

Осенью растущим в саду деревьям особенно нужны фосфор и калий

На рост и затем на формирование урожая расходуется большое количество питательных веществ. Поэтому если плодовые деревья в саду не подкормить осенью, в зиму они уйдут ослабленными. Это может привести не только к снижению урожайности в следующем сезоне, но и к гибели части плодовых культур из-за сильных морозов.

Специалисты Россельхозцентра напомнили дачникам об основных правилах. Эксперты отмечают, что примерно в середине лета под плодово-ягодные культуры перестают вносить азотные удобрения. Это связано с тем, что азот стимулирует рост новых побегов, листьев и корней. Осенью же наступает черед калийно-фосфорных подкормок. Еще в конце сезона под плодовые деревья вносят органические и комбинированные удобрения. Такие подкормки станут залогом хорошего урожая в следующем году.