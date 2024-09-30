Жителю Коми грозит до пяти лет тюрьмы за убийство собаки
- 20:45 30 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животным. О подробностях инцидента сообщили в пресс-служба МВД по Коми.
Так, согласно информации ведомства, в дежурную часть ОМВД РФ по Усть-Вымскому району обратились внимательные граждане, заметившие, как два неизвестных лица закапывают мертвую собаку.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили обстоятельства гибели животного и установили личность, причастную к противоправным действиям, которые привели к смерти бесхозной собаки. Им оказался 44-летний местный житель с судимостью. Отметим, что мужчина объяснил полиции, что якобы собака нападала на людей, и он решил ее убить.
Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье". По данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Фигурант признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.