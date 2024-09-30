Жителю Коми грозит до пяти лет тюрьмы за убийство собаки

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животным. О подробностях инцидента сообщили в пресс-служба МВД по Коми.

Так, согласно информации ведомства, в дежурную часть ОМВД РФ по Усть-Вымскому району обратились внимательные граждане, заметившие, как два неизвестных лица закапывают мертвую собаку.