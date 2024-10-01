Уже с 1 октября жизнь абсолютно всех неработающих россиян изменится навсегда: Голикова озвучила указ

Российская пенсионная система вскоре претерпит значительные изменения, которые затронут многих граждан. По последней информации Социального фонда, с 1 июля 2024 года ожидается заметное увеличение средней пенсии для неработающих пенсионеров до 18 521 рубля. Этот шаг демонстрирует стремление государства улучшить финансовое состояние пожилых людей.

Повышение пенсионных выплат стало возможным благодаря дополнительному финансированию из государственного бюджета. Заместитель председателя правительства отметил, что это значимый шаг в поддержке наиболее уязвимых групп населения.