Кишечная палочка, рога, копыта и прочие "прелести" в пельменях: итоги исследования Роскачеств - травим этим себя и детей

Недавнее исследование Роскачества, проведённое на 20 популярных марках пельменей, поражает своими результатами. В продукции ряда брендов обнаружились серьёзные проблемы, включая наличие неожиданных ингредиентов и патогенных микроорганизмов. Шокирующие находки в составе В ряде марок были обнаружены компоненты, не указанные на упаковке, такие как соевый белок и измельчённые кости. Но ещё более тревожными оказались находки опасных бактерий. В частности, кишечную палочку выявили в пельменях следующих производителей:

"Останкинские традиционные"

"Стародворье"

"Ложкаревъ"

"Зеленая линия" Присутствие опасной для здоровья лестерии обнаружили в продукции бренда "ВкусВилл". Сальмонеллы же нашли в пельменях таких марок, как "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково". Наличие этих микроорганизмов представляет серьёзную угрозу для здоровья потребителей.

Тайный состав продуктов

Некоторые производители, по-видимому, не торопятся предоставлять полные данные о составе своей продукции. В частности, перемолотые кости были найдены в пельменях марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar. Хотя эти частицы могли попасть в фарш при использовании мяса механической обвалки, только производитель "Горячей штучки" честно указал этот ингредиент в составе.

Один из самых серьёзных случаев связан с пельменями "Тураково", в которых была обнаружена соя, не заявленная в составе. Это нарушение важного технического регламента может ввести потребителей в заблуждение и представлять риск для аллергиков.

Продукты, прошедшие проверку

Несмотря на множество выявленных нарушений, некоторые бренды выдержали проверку. Пельмени марок "Атяшево", "Ашан", "Большая кастрюля", "Гранд меню", "Мяснов", "Цезарь", "Мираторг", "Чернышинские пельмени", "Сергиев канон" и Caesar соответствовали всем необходимым требованиям безопасности и качества.

Реакция производителей

Роскачество отметило, что некоторые компании быстро отреагировали на результаты проверки. Это говорит о готовности производителей к диалогу и их стремлении к улучшению качества продукции.

Выводы