В Коми эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен на 21,9%

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В Республике Коми уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 21,9 процента, о чем сообщает Роспотребнадзор. За прошедшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились 10 433 человека, среди которых 5 580 детей. Дети до 14 лет составляют 53, 5% от общего числа заболевших, в то время как взрослые - 46, 5%. Превышение эпидемического порога в основном обусловлено заболеваемостью среди взрослых и школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Коми, в пробах больных выявляются вирусы респираторной инфекции, не связанные с гриппом.

Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. В рамках Национального календаря профилактических прививок ежегодно перед началом сезона проводится иммунизация против гриппа для лиц из группы риска. Прививка предохраняет не только от самого гриппа, но и от серьезных его осложнений, таких как пневмония, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы и отиты.