В Коми эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен на 21,9%
- 19:00 30 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 21,9 процента, о чем сообщает Роспотребнадзор.
За прошедшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились 10 433 человека, среди которых 5 580 детей. Дети до 14 лет составляют 53, 5% от общего числа заболевших, в то время как взрослые - 46, 5%. Превышение эпидемического порога в основном обусловлено заболеваемостью среди взрослых и школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
Согласно данным управления Роспотребнадзора по Коми, в пробах больных выявляются вирусы респираторной инфекции, не связанные с гриппом.
Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. В рамках Национального календаря профилактических прививок ежегодно перед началом сезона проводится иммунизация против гриппа для лиц из группы риска. Прививка предохраняет не только от самого гриппа, но и от серьезных его осложнений, таких как пневмония, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы и отиты.
В Коми продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Планируется вакцинировать не менее 60% населения республики и 75% людей из групп риска, определенных национальным календарем прививок. Первая партия вакцин поступила за счет средств федерального бюджета и включает «Совигрипп» для взрослых и детей (123 060 доз), «Ультрикс Квадри» для детей (49 740 доз) и Флю-М для взрослых (47 410 доз). Уже вакцинированы 118 442 человека, в том числе 41 102 ребенка.