С 1 октября застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

С 2006 года в России действует редакция правил пользования жилыми помещениями, которая дополнительно разъясняет нормы Жилищного кодекса. Эти правила регулируют вопросы социального найма, собственников и аренды жилья, а с 2022 года они были обновлены. В новых изменениях Министерство строительства разъяснило, какие работы на балконе можно проводить без согласования, а какие требуют официального разрешения, пишет sevastopolmedia.ru.

Какие работы можно выполнять без согласования?

Некоторые виды остекления балконов и лоджий можно проводить без получения специального разрешения, если они не нарушают архитектурный облик здания. Например, допускается: