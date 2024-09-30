С 1 октября застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить
- 18:31 30 сентября
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- Служба новостей
С 2006 года в России действует редакция правил пользования жилыми помещениями, которая дополнительно разъясняет нормы Жилищного кодекса. Эти правила регулируют вопросы социального найма, собственников и аренды жилья, а с 2022 года они были обновлены. В новых изменениях Министерство строительства разъяснило, какие работы на балконе можно проводить без согласования, а какие требуют официального разрешения, пишет sevastopolmedia.ru.
Какие работы можно выполнять без согласования?
Некоторые виды остекления балконов и лоджий можно проводить без получения специального разрешения, если они не нарушают архитектурный облик здания. Например, допускается:
- установка более энергоэффективного остекления без изменения цвета и формы рам;
- утепление стен с использованием материалов, предусмотренных проектом здания;
- монтаж дополнительного остекления без изменения конструкций фасада.
Однако важно помнить, что местные власти могут устанавливать свои правила. Например, в Санкт-Петербурге любые изменения, касающиеся внешнего вида балконов, требуют согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре. За несогласованное остекление или переоборудование фасада могут выписать штраф: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан, и до 100 000 рублей для юридических лиц.
Что нельзя делать без разрешения?
В ряде случаев остекление балкона требует официального разрешения. Это необходимо, если работы могут:
- изменить внешний облик здания (например, при выносе остекления);
- повлиять на конструкцию здания или его безопасность (например, объединение балкона с комнатой).
Кроме того, нельзя проводить остекление, если:
- это нарушает пожарную безопасность. Например, если балкон используется для доступа на пожарную лестницу;
- здание признано аварийным. В таких случаях остекление может увеличить нагрузку на конструкции, что приведет к ухудшению их состояния.
Что необходимо для оформления разрешения на остекление?
Если планируемые работы требуют согласования, необходимо собрать следующий пакет документов:
- заявление;
- выписку из ЕГРН или другой документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- проект переустройства или перепланировки;
- технический план;
- согласие всех членов семьи, если жилье находится в социальном найме;
- согласие других собственников квартир, если балкон является частью общедомового имущества;
- согласие банка, если квартира находится в ипотеке;
- заключения МЧС и Роспотребнадзора, если это необходимо.