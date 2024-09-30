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С 1 октября застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

С 1 октября застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

С 2006 года в России действует редакция правил пользования жилыми помещениями, которая дополнительно разъясняет нормы Жилищного кодекса. Эти правила регулируют вопросы социального найма, собственников и аренды жилья, а с 2022 года они были обновлены. В новых изменениях Министерство строительства разъяснило, какие работы на балконе можно проводить без согласования, а какие требуют официального разрешения, пишет sevastopolmedia.ru.

Какие работы можно выполнять без согласования?

Некоторые виды остекления балконов и лоджий можно проводить без получения специального разрешения, если они не нарушают архитектурный облик здания. Например, допускается:

  • установка более энергоэффективного остекления без изменения цвета и формы рам;
  • утепление стен с использованием материалов, предусмотренных проектом здания;
  • монтаж дополнительного остекления без изменения конструкций фасада.

Однако важно помнить, что местные власти могут устанавливать свои правила. Например, в Санкт-Петербурге любые изменения, касающиеся внешнего вида балконов, требуют согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре. За несогласованное остекление или переоборудование фасада могут выписать штраф: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан, и до 100 000 рублей для юридических лиц.

Что нельзя делать без разрешения?

В ряде случаев остекление балкона требует официального разрешения. Это необходимо, если работы могут:

  • изменить внешний облик здания (например, при выносе остекления);
  • повлиять на конструкцию здания или его безопасность (например, объединение балкона с комнатой).

Кроме того, нельзя проводить остекление, если:

  • это нарушает пожарную безопасность. Например, если балкон используется для доступа на пожарную лестницу;
  • здание признано аварийным. В таких случаях остекление может увеличить нагрузку на конструкции, что приведет к ухудшению их состояния.

Что необходимо для оформления разрешения на остекление?

Если планируемые работы требуют согласования, необходимо собрать следующий пакет документов:

  • заявление;
  • выписку из ЕГРН или другой документ, подтверждающий право собственности на жилье;
  • проект переустройства или перепланировки;
  • технический план;
  • согласие всех членов семьи, если жилье находится в социальном найме;
  • согласие других собственников квартир, если балкон является частью общедомового имущества;
  • согласие банка, если квартира находится в ипотеке;
  • заключения МЧС и Роспотребнадзора, если это необходимо.

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