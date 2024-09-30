Самые простые и полезные рецепты из кабачков: гости всегда довольны — приготовление в несколько шагов

Фото из архива "Про Города"

Два простейших рецепта, никого не оставивших равнодушными Кабачок один из немногих видов овощей специально вывеженных человеком только для личного употребления. На 90% он состоит из воды, а остальное — клетчатка. Вот некоторые интересные блюда.

Зимний салат из кабачков:

Кабачки – 2 кг.;

Помидоры – 1 кг.;

Лук – 600 гр.;

Морковь – 600 гр.;

Сахар – 200 гр.;

Соль – 50гр.;

Растительное масло – 200 гр.;

Уксус 9 проц. – 100 гр.

Рецепт:

1. Морковь натереть на крупной тёрке. Кабачки, лук,помидоры мелко нарезать, все закинуть в миску, добавить соль, сахар, масло.

2. Варить полтора часа, после чего полить уксусом, разложить по стерилизованным банкам и отправить в духовку на 30 минут.

3. Охладить и поставить в прохладное место.

Салат готов. Можно подавать к любому блюду.

2. Закуска из кабачков:

Кабачки – 3 кг.;

Морковь – 0,5 кг.;

Лук – 0, 5 кг.;

Сахар – 200 гр.;

Уксус – 200 гр.;

Растительное масло – 1 стакан

Соль – 3 ст.л.;

Чеснок – 2 головки.

Рецепт:

1. Кабачки и лук мелко нашинковать. Морковь пропустить через тёрку. Чеснок через пресс. Перемешать кабачки, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, растительное масло и оставить на 2 часа.

2. Разложить в стерилизованные банки и оставить в духовке на 50 минут. Закатать металлическими крышками.