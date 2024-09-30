Самые простые и полезные рецепты из кабачков: гости всегда довольны — приготовление в несколько шагов
- 17:15 30 сентября
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Два простейших рецепта, никого не оставивших равнодушными
Кабачок один из немногих видов овощей специально вывеженных человеком только для личного употребления. На 90% он состоит из воды, а остальное — клетчатка. Вот некоторые интересные блюда.
Зимний салат из кабачков:
Кабачки – 2 кг.;
Помидоры – 1 кг.;
Лук – 600 гр.;
Морковь – 600 гр.;
Сахар – 200 гр.;
Соль – 50гр.;
Растительное масло – 200 гр.;
Уксус 9 проц. – 100 гр.
Рецепт:
1. Морковь натереть на крупной тёрке. Кабачки, лук,помидоры мелко нарезать, все закинуть в миску, добавить соль, сахар, масло.
2. Варить полтора часа, после чего полить уксусом, разложить по стерилизованным банкам и отправить в духовку на 30 минут.
3. Охладить и поставить в прохладное место.
Салат готов. Можно подавать к любому блюду.
2. Закуска из кабачков:
Кабачки – 3 кг.;
Морковь – 0,5 кг.;
Лук – 0, 5 кг.;
Сахар – 200 гр.;
Уксус – 200 гр.;
Растительное масло – 1 стакан
Соль – 3 ст.л.;
Чеснок – 2 головки.
Рецепт:
1. Кабачки и лук мелко нашинковать. Морковь пропустить через тёрку. Чеснок через пресс. Перемешать кабачки, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, растительное масло и оставить на 2 часа.
2. Разложить в стерилизованные банки и оставить в духовке на 50 минут. Закатать металлическими крышками.
3. Укутать до остывания. Поставить в прохладное место.