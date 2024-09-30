В Сыктывкаре 50-летний мужчина лишился 40 тысяч рублей, желая получить подарок на юбилей
- 17:30 30 сентября
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- Инесса Богатая
В отделение полиции Сыктывкара обратился 50-летний житель города с заявлением о краже денег дистанционным путем. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми.
Так, согласно данным из пресс-релиза ведомства, мужчина рассказал правоохранителям, что в социальной сети получил сообщение от "представителя" одного из известных банков. В сообщении отправитель поздравил его с юбилеем от имени банка и предложил получить денежный подарок по предоставленной ссылке.
Затем, горожанин перешел по этой ссылке, попал на мошеннический сайт, прошел короткий опрос и ввел данные своей банковской карты, включая трехзначный код на обратной стороне. Вместо зачисления средств на счет, он обнаружил, что с его карты было списано более сорока тысяч рублей.
Отметим, что следователь возбудил уголовное дело по данному происшествию, квалифицировав его как мошенничество по статье 159 УК РФ.
Добавим, что МВД по Республике Коми настоятельно советует не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить данные банковских карт и не передавать свои личные данные другим лицам.