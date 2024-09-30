В Сыктывкаре 50-летний мужчина лишился 40 тысяч рублей, желая получить подарок на юбилей

В отделение полиции Сыктывкара обратился 50-летний житель города с заявлением о краже денег дистанционным путем. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми.

Так, согласно данным из пресс-релиза ведомства, мужчина рассказал правоохранителям, что в социальной сети получил сообщение от "представителя" одного из известных банков. В сообщении отправитель поздравил его с юбилеем от имени банка и предложил получить денежный подарок по предоставленной ссылке.