В Коми капуста стала дешевле: четыре килограмма можно купить за 157 рублей

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В Коми отмечено снижение цен на капусту. Комистат исследовал изменение стоимости продуктов в магазинах Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Так, согласно данным ведомства, с 17 по 23 сентября увеличилась цена на мороженую неразделанную рыбу, достигнув средней стоимости 250 руб. за 1 кг.

Что касается твердых, полутвердых и мягких сыров, их цены остаются на прежнем уровне – 835 руб. за кг. В то же время цена на сливочное масло повысилась до 1033 руб. за кг.

Вареные колбасы и сосиски, подорожавшие на прошлой неделе, снова продаются по ценам 530 руб. и 536 руб. за кг соответственно.

Из плодоовощной группы, бананы по цене 157 руб. за кг почти догнали яблоки, которые стоят 177 руб. за кг.

Зато на 157 руб. можно купить почти 4 кг белокочанной капусты. Такие овощи, как морковь, картофель и свекла, продаются по одинаковой цене – 52 руб. за кг.

Из непродовольственных товаров первой необходимости, детские подгузники стали менее выгодными: 224 руб. за 10 шт. (увеличение на 2, 8%). Цена на хозяйственное мыло составляет теперь 60 руб. за 200 г, а зубная паста снизилась до 166 руб. за 100 мл.

Смартфоны сейчас продаются по средней цене 17 тыс. руб., а телевизоры – за 39, 5 тыс. руб.