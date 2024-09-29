Высасывают все силы и здоровье: это цветы-вампиры, которые не стоит держать дома

Фото из архива "Про Города"

Притягивают одни ненастья В современном мире многие люди верят в то, что комнатные растения могут влиять на атмосферу дома и даже на судьбу его обитателей. Так, некоторые растения приобрели репутацию "энергетических вампиров".

Например, фиалки, которые часто считаются символом нежности и красоты, по некоторым поверьям, могут создавать проблемы для одиноких женщин. Считается, что эти цветы обладают слишком сильной женской энергией, которая может нарушить баланс в доме и помешать личной жизни. Кроме того, некоторые люди жалуются на усталость после сна в комнате с большим количеством фиалок.

Фикус, популярное комнатное растение, тоже имеет неоднозначную репутацию. Его иногда называют "мужегоном", полагая, что он может провоцировать конфликты и привлекать негативную энергию в дом. Поэтому его советуют держать подальше от спальни, предпочтительно на кухне.



Папоротник, несмотря на свою красоту, тоже считается растением, которое может забирать энергию у хозяев, вызывая постоянное чувство усталости и апатии.