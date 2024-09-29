Высасывают все силы и здоровье: это цветы-вампиры, которые не стоит держать дома
- 15:17 29 сентября
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- Служба новостей
Притягивают одни ненастья
В современном мире многие люди верят в то, что комнатные растения могут влиять на атмосферу дома и даже на судьбу его обитателей. Так, некоторые растения приобрели репутацию "энергетических вампиров".
Например, фиалки, которые часто считаются символом нежности и красоты, по некоторым поверьям, могут создавать проблемы для одиноких женщин. Считается, что эти цветы обладают слишком сильной женской энергией, которая может нарушить баланс в доме и помешать личной жизни. Кроме того, некоторые люди жалуются на усталость после сна в комнате с большим количеством фиалок.
Фикус, популярное комнатное растение, тоже имеет неоднозначную репутацию. Его иногда называют "мужегоном", полагая, что он может провоцировать конфликты и привлекать негативную энергию в дом. Поэтому его советуют держать подальше от спальни, предпочтительно на кухне.
Папоротник, несмотря на свою красоту, тоже считается растением, которое может забирать энергию у хозяев, вызывая постоянное чувство усталости и апатии.
Однако не все так мрачно в мире комнатных растений. Согласно учению фэн-шуй, существуют растения с положительной энергетикой. К ним относят толстянку, кислицу, сансевиерию, драцену, спатифиллум, хлорофитум, алоэ вера, замиокулькас и филодендрон плющевидный. Эти растения считаются благоприятными для дома и могут, по мнению последователей фэн-шуй, приносить удачу и гармонию, пишет pg21.ru.