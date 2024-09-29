Эта песня из 90-х разрывала все школьные дискотеки зимой-2023 года: становились в круг и танцевали

В начале 2020-х годов, когда мир начал восстанавливаться после глобальной пандемии и люди возвращались к полноценной социальной жизни, на школьных дискотеках по всей стране стало популярным играть песню "Не забывай наш первый вечер" (+16) группы "Комбинация", которая была известна ещё в 1990-х годах. Это вызвало неожиданный резонанс и приятное открытие для многих подростков, которые впервые услышали эту композицию зимой 2023 года в сериале "Слово пацана"(+18).

Песня "Комбинация" - "Не забывай наш первый вечер" с её ностальгической музыкой и проникновенным текстом стала популярна среди молодёжи. На школьных дискотеках подростки собирались в большой круг, создавая атмосферу теплоты и единения, которая олицетворяла новое поколение. Сериал "Слово пацана", с его высокими рейтингами в декабре 2023 года, безусловно, оказал влияние на популярность этой песни.