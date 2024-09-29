Пропадет с полок с 1 октября: готовьтесь к неприятному сюрпризу и закупайтесь впрок этим популярным товаром

В ближайшие месяцы российских любителей чая ожидает неприятный сюрприз. Согласно прогнозам экспертов, стоимость черного пакетированного чая может подняться на 7-10% к концу текущего года. Этот прогноз дала Евгения Жукова, специалист в области экономики и маркетинга из университета "Синергия", "Газете.ru".

Основной причиной роста цен является высокая зависимость российского рынка чая от импорта. Местное производство покрывает лишь пятую часть потребностей страны, а остальное приходится закупать за рубежом. Ситуацию усугубляют проблемы с логистикой, напряженная геополитическая обстановка и неблагоприятные погодные условия в странах-производителях. Например, в Индии из-за засухи урожай чая значительно снизился, что может привести к повышению цен на индийский чай более чем на 20%.