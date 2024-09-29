Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда
- 11:05 29 сентября
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- Служба новостей
Российским хозяйкам раскрыли необычный турецкий лайфхак, благодаря которому в доме всегда будет поддерживаться чистота. Нужны лишь три простых ингредиента, которые найдутся на любой кухне и в любой аптечке: уксус, йод и сода.
Главное преимущество этого чудо-раствора в его дешевизне: за сущие копейки вы сможете очистить санфаянс от грязи на все 100%.
Готовится смесь очень просто: берем стакан девятипроцентного уксуса, нагреваем его до 40-50 градусов, после чего добавляем чайную ложку пищевой соды с 3-5 капель йода.
Этой смесью обрабатываем унитаз, использовав для уборки ершик. Смесь не смываем — закрываем крышку и оставляем до утра./
На следующее утро, когда вы смоете раствор теплой водой, вы по-настоящему удивитесь: от пятен и застарелой ржавчины не останется и следа progorodsamara.ru.