Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем

Картонная втулка от туалетной бумаги — предмет, который мы обычно выбрасываем. Но она обладает массой полезных свойств и может пригодиться в самых разных ситуациях в быту.

Не спешите отправлять втулки в мусорное ведро. Просто проявите фантазию. Идеями поделились авторы Дзен-канала «Дачный СтройРемонт».