С октября пенсии начнут приходить в другое время. Пенсионерам рассказали, как теперь все будет
- 10:05 29 сентября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали об изменении в процессе пенсионных выплат, которое проявит себя уже в октябре. Пенсии начнут приходить пожилым людям в другое, непривычное для них время. И такие сюрпризы теперь будут ждать граждан в остальные месяцы. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, ближайшие несколько месяцев должны стать особенными для пенсионеров в нашей стране. Ведь ежемесячные выплаты им начнут поступать в другие даты и в другое время. Сначала изменения проявятся в октябре, когда утвержденные для перечисления пенсий дни совпадут с выходными.
«Как правило, пенсионеры получают пенсию в одну и ту же дату каждый месяц. Но если эта дата выпадает на выходной день, то график сдвигается, и пенсия будет приходить раньше, возможно, даже на несколько дней», – отметил эксперт.
Так, например, уже в октябре подобные перемены ощутят на себе очень многие пожилые граждане. Например, в Вологодской области многим пенсия приходит 20-го числа каждого месяца. Но в октябре это будет воскресенье, а значит, выплату на банковскую карту людям перечислят в пятницу, 18 октября, то есть значительно раньше.
Еще более значительные изменения произойдут в ноябре из-за государственного праздника. День народного единства будет отмечаться 4 ноября, и это будет выходной день, который в этом году пришелся на понедельник.
В этот день не будут работать ни банки, ни почтовые отделения, а значит, все выплаты, которые гражданам должны были поступить в указанную дату, им перечислят раньше. Учитывая, что суббота 2 ноября будет рабочей, зачисление придется как раз на этот день.