С октября пенсии начнут приходить в другое время. Пенсионерам рассказали, как теперь все будет

Пенсионерам рассказали об изменении в процессе пенсионных выплат, которое проявит себя уже в октябре. Пенсии начнут приходить пожилым людям в другое, непривычное для них время. И такие сюрпризы теперь будут ждать граждан в остальные месяцы. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, ближайшие несколько месяцев должны стать особенными для пенсионеров в нашей стране. Ведь ежемесячные выплаты им начнут поступать в другие даты и в другое время. Сначала изменения проявятся в октябре, когда утвержденные для перечисления пенсий дни совпадут с выходными.