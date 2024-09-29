Что не переносит герань: очень жаль, что узнала об этом только сейчас — 7 основных моментов, которые стоит запомнить

Я сама не так давно узнала о некоторых нюансах ухода за этим растением и теперь жалею, что не сделала этого раньше.

1. Первое, что важно помнить — это полив. Герань очень чувствительна к переизбытку влаги. Если поливать её слишком часто, листья начинают вянуть, желтеть и могут даже опадать. Более того, корни могут загнить, что приведет к гибели растения. Оптимально поливать герань раз в неделю, а в зимний период — еще реже.