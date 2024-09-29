В Сыктывкаре пройдёт всероссийский день ходьбы

Сыктывкар готов присоединиться к масштабному празднованию Всероссийского дня ходьбы. Об этом сообщает администрация Главы Коми.

Это значимое событие состоится в столичном парке имени С.М. Кирова 4 октября и обещает стать незабываемым для всех участников. Принять участие в этом мероприятии могут все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Организаторы предусмотрели маршруты по живописным дорожкам парка, длиной от 1 до 3 километров. Главное условие — преодолеть дистанцию пешком, без остановок, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасной природой.