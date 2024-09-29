В Сыктывкаре пройдёт всероссийский день ходьбы
- 09:50 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкар готов присоединиться к масштабному празднованию Всероссийского дня ходьбы. Об этом сообщает администрация Главы Коми.
Это значимое событие состоится в столичном парке имени С.М. Кирова 4 октября и обещает стать незабываемым для всех участников. Принять участие в этом мероприятии могут все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Организаторы предусмотрели маршруты по живописным дорожкам парка, длиной от 1 до 3 километров. Главное условие — преодолеть дистанцию пешком, без остановок, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасной природой.
На протяжении дня гостей парка ожидает насыщенная программа. Участники смогут оценить работу площадки ВФСК ГТО, насладиться выступлениями талантливых творческих коллективов и стать частью многочисленных конкурсов и розыгрышей. Регистрация участников начнётся с 10:00.
Особый интерес вызовут главные призы, которые будут разыграны среди участников. На кону — стоппер, современный велотренажёр и стильный велосипед.