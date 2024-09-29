Первый этап строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре подходит к завершению

Строительство новой инфекционной больницы в Сыктывкаре, которая станет важным звеном в региональной системе здравоохранения, продолжает продвигаться в строгом соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает администрация главы Коми.

На сегодняшний день готовность первого этапа строительства достигла впечатляющих 94%, что свидетельствует о высокой эффективности и слаженности работы всех задействованных подрядчиков и специалистов.