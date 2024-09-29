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Первый этап строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре подходит к завершению

Первый этап строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре подходит к завершениюФото администрации Главы Республики Коми

Строительство новой инфекционной больницы в Сыктывкаре, которая станет важным звеном в региональной системе здравоохранения, продолжает продвигаться в строгом соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает администрация главы Коми.

На сегодняшний день готовность первого этапа строительства достигла впечатляющих 94%, что свидетельствует о высокой эффективности и слаженности работы всех задействованных подрядчиков и специалистов.

Недавно строительную площадку посетил руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Селиванов. Его инспекционный визит подтвердил, что все работы выполняются в рамках утвержденного плана, соблюдая установленные сроки и стандарты качества.

В данный момент на объекте ведутся работы по нескольким ключевым направлениям. Активно осуществляется устройство современных систем вентиляции, осуществляется кладка стен, монтаж водопроводных систем и электрических сетей. Также проводится устройство отопления, продолжаются фасадные работы и установка ливневой канализации. Не остаются без внимания и финишные отделочные работы, которые придают зданию завершённый вид.

Важно отметить, что инфекционная больница находится под постоянным и тщательным контролем профильного ведомства, что позволяет оперативно реагировать на любые возникающие вопросы и обеспечивать высокое качество выполнения всех строительных задач.

Создание этого медицинского учреждения призвано существенно улучшить доступность и качество медицинской помощи в регионе, а также повысить готовность к возможным вспышкам инфекционных заболеваний.

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