Первый этап строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре подходит к завершению
- 09:00 29 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Строительство новой инфекционной больницы в Сыктывкаре, которая станет важным звеном в региональной системе здравоохранения, продолжает продвигаться в строгом соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает администрация главы Коми.
На сегодняшний день готовность первого этапа строительства достигла впечатляющих 94%, что свидетельствует о высокой эффективности и слаженности работы всех задействованных подрядчиков и специалистов.
Недавно строительную площадку посетил руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Селиванов. Его инспекционный визит подтвердил, что все работы выполняются в рамках утвержденного плана, соблюдая установленные сроки и стандарты качества.
В данный момент на объекте ведутся работы по нескольким ключевым направлениям. Активно осуществляется устройство современных систем вентиляции, осуществляется кладка стен, монтаж водопроводных систем и электрических сетей. Также проводится устройство отопления, продолжаются фасадные работы и установка ливневой канализации. Не остаются без внимания и финишные отделочные работы, которые придают зданию завершённый вид.
Важно отметить, что инфекционная больница находится под постоянным и тщательным контролем профильного ведомства, что позволяет оперативно реагировать на любые возникающие вопросы и обеспечивать высокое качество выполнения всех строительных задач.
Создание этого медицинского учреждения призвано существенно улучшить доступность и качество медицинской помощи в регионе, а также повысить готовность к возможным вспышкам инфекционных заболеваний.