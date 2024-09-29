В Коми 10 тысяч беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей получают ежемесячные пособия на покупку продуктов

В Республике Коми около десяти тысяч беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей ежемесячно получают финансовую поддержку для приобретения продуктов питания. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

По инициативе Главы Коми в текущем году размер этих пособий был увеличен в десятикратном размере — с одной тысячи рублей до десяти тысяч рублей. Эта финансовая поддержка предоставляется любой беременной женщине, срок беременности которой составляет не менее 12 недель.