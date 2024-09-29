В Коми 10 тысяч беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей получают ежемесячные пособия на покупку продуктов
- 08:45 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Республике Коми около десяти тысяч беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей ежемесячно получают финансовую поддержку для приобретения продуктов питания. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
По инициативе Главы Коми в текущем году размер этих пособий был увеличен в десятикратном размере — с одной тысячи рублей до десяти тысяч рублей. Эта финансовая поддержка предоставляется любой беременной женщине, срок беременности которой составляет не менее 12 недель.
Мера вступает в силу без каких-либо дополнительных условий: будущим мамам не нужно доказывать уровень доходов, учитывать возраст или состав семьи. Поддержка оказывается всем будущим матерям на равных условиях, что значительно упрощает получение пособий.
Увеличенные пособия уже приносят ощутимые результаты. Усиление мер поддержки материнства в Коми способствует улучшению качества жизни беременных женщин и кормящих матерей с низким доходом. Такая помощь позволяет будущим мамам более уверенно чувствовать себя в период ожидания и воспитания детей, обеспечивая необходимыми продуктами для полноценного и сбалансированного питания.
Внедрение данной меры стало важным шагом в социальной политике региона, нацеленным на улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи. Жители Коми уже отмечают положительные изменения, и руководство региона продолжает работать над новыми инициативами по поддержке материнства и детства.